Sis altındaki İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, görüş mesafesi düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesini düşürdü. E-5 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda da yer yer etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi.