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Sırrı Süreyya Önder'den Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için kısa film: Yaşıyor!

03 Ağustos 2017 02:09

"İşimi geri istiyorum" talebiyle başlattıkları açlık grevinin 146. gününü geride bırakan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın cezaevinde maruz kaldığı muamele kısa film oldu. Senaryosunu Tufan Taştan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Sırrı Süreyya Önder'in üstlendiği "Yaşıyor" filmi Youtube üzerinden paylaşılırken filmin tanıtımında "9 Mart 2017 Tarihinden itibaren açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça , tutuldukları F Tipi cezaevinde her gece gardiyanlar tarafından “Öldün mü yaşıyor musun?” denilerek uyandırılmaktadır" denildi.

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