Sırrı Süreyya Önder'den 'HDP'lilerden' evet oyu isteyen Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanlarında HDP'ye gönül verenlerden referandumdan 'evet' oyu istemesine HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi. Cemaat ile AKP iktidarını kıyaslayan Önder, "Bunlar cemaatten daha tembel ya da daha pervasızlar. Soruları çalmaya bile üşeniyorlar. Mülakat diye bir şey getirdiler yani nedir? Kriterlerini mülakatta oturan 5 6 tane hükümet temsilcisinin paşa gönlüne kalmış olduğu gerçekliğidir. Yani yandaşlarının formalite olsun diye soruları çalma zahmetine bile kalmadan istediği kurum ve kuruluşlara yerleştirme operasyonudur. İşte bunlar adalet duygusunu öldüren şeyler. Bundan sonra kırk takla atsanız ne 'evet'inize müşteri bulabilirsiniz ne de kendinizin otoriter totoliter diktatöryal hevesler içinde olmadığınızı bir tek kişiye inandırabilirsiniz. Siz yüzbinlerce mazlum yarattınız." diye yanıt verdi.