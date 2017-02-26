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Sırrı Süreyya Önder OHAL'de referandumu futbol maçı örneği üzerinden anlattı

26 Şubat 2017 23:16

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, olağanüstü hâl (OHAL) koşullarında anayasa değişikliği referandumu yapmayı futbol maçı üzerinden örnekleyerek anlattı. Önder, “Bir futbol maçı var. Tribünlerin tamamı rakip takımın taraftarlarından oluşuyor çünkü rakip takımın taraftarlarına bilet vermiyorlar hatta ‘gelirseniz öldürürüz’ diyorlar. Hakem rakip takımdan yana hatta rakip takımın kulüp başkanı aynı zamanda hakem. Onlar 11 kişiler biz 3 kişiyiz. Öte yandan bu üç kişinin de gözleri ve ayakları bağlı ve kalecimiz yok. Bu ne kadar adil olacaksa bu referandum da o kadar adil olacak” dedi.

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