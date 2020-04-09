T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu

09 Nisan 2020 10:44

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri organik sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Beytüşşebap'ta havaların ısınmasıyla beraber köylüler bir yıl boyunca kurutup sakladıkları organik tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Salatalık, biber, maydanoz, domates, karpuz, kavun, fasulye ve daha birçok sebze tohumunu evlerinde saklayan köylüler, havaların ısınmasıyla beraber tekrar ekmek için torbalardan çıkarıp toprağa ekti. Organik sebzelerin tohumlarını 30 yıldır saklayan Faysal Gökçe isimli çiftçi, "Dedelerimizden kalan organik tohumları her yıl babam ve annem sonbahar aylarında kaldırıp kurutuyordu. Biz de her yıl bunları ekip biçiyorduk. Yıllardır böyle devam ediyor. Eskiden çoğu şey organikti. Ama şimdi sadece bu kaldı elimizde. Kapların içine yanmış ve bir yıl bekletilen organik hayvan gübresini kullanıyoruz. Bu yıl biraz geç başladık korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evimizin bahçesinde bu işlemleri yapmak zorundayız. Eskisi gibi köylüler dışarı çıkmıyor ama mecburuz. Şimdi bu tohumları toprakla buluşturup bir ay sonra tarla ve bahçelerimize ekeceğiz. İnşallah bu salgın biter de bağ bahçelerimizde çalışırız" dedi.

ETİKETLER

şırnakorganik sebzetohumtarımbahar

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24