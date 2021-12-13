Şırnak'ta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık'ta kontrol noktasında bir ticari araçta yapılan aramada 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerine teslim edilen kaplumbağaların Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner gözetiminde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiğini söyledi.