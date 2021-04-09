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Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki çökmede 4 işçi yaralandı

Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

09 Nisan 2021 21:09

AKP'li Şırnak Belediyesi tarafından yapılan Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydan gelen çökme sonucunda 4 işçinin yaralandığı belirtildi. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak'ın girişinde 2020 yılında Şırnak Belediyesi tarafından yapımına başlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çökme meydana geldi. Beton dökülmesi esnasında yaşanan çökmede 4 işçinin yaralandığı belirtildi. İki katlı inşaatın büyük bir kısmının çöktüğü ifade edildi.

Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: MA

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