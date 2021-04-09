Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki çökmede 4 işçi yaralandı

AKP'li Şırnak Belediyesi tarafından yapılan Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydan gelen çökme sonucunda 4 işçinin yaralandığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak'ın girişinde 2020 yılında Şırnak Belediyesi tarafından yapımına başlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çökme meydana geldi. Beton dökülmesi esnasında yaşanan çökmede 4 işçinin yaralandığı belirtildi. İki katlı inşaatın büyük bir kısmının çöktüğü ifade edildi.

Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: MA