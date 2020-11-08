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Şirin Payzın ABD’den izlenimlerini aktardı: Normalleşme zaman alacak

08 Kasım 2020 00:01

T24 programcısı ve yazarı, Şirin Payzın, ABD'den aktardığı izlenimlerde bir Trump seçmeniyle konuştuklarını anlattı.

Payzın, konuştuğu seçmenin "neden Trump’ı seçtiği" sorusuna verdiği yanıtı şöyle aktardı: “Ben ülkemi seviyorum ve ülkenin dış güçlere karşı korunmasının tek yolunun Trump’ın başkanlığını olduğunu düşünüyorum. Trump olmazsa Çin ve Rusya bir tehlike olacak” “Biden’ın bunu yapacağını düşünmüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan seçmen, “Biden biraz solda duruyor. İnsan hakları, azınlık hakları meselesinden giderek bu ülkeyi göçmenlerle dolduracak” dedi. 

Trump’ın seçimde hile iddialarının Cumhuriyetçi Parti içinde yeterince karşılık bulmadığını söyleyen Payzın, Trump’ın çevresinin seçim sonucunu tanımamakta ısrarcı olabileceğini söyledi. Payzın, “Amerika’nın normalleşmesi biraz daha vakit alacak gibi duruyor” dedi.

Payzın, izlenimlerini aktardıktan sonra Instagram hesabında New York’taki Biden kutlamalarından videolar paylaştı.

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