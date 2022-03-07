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'Şırdan yeme' yarışmasında 8 dakikada 10 tane yedi, çeyrek altın kazandı; “10 tane daha olsa yerim”

”Biraz zor oldu ama benim için imkansız değildi''

07 Mart 2022 13:41

İstanbul Esenyurt’ta bir restoranda düzenlenen şırdan yarışmasında 8 dakikada 10 şırdan yiyen Muhammed Kaya çeyrek altın kazandı.
 
İstanbul Esenyurt’ta bir restoran, müşterilerinden gelen ısrarlar üzerine 'şırdan yeme' yarışması düzenlendi. Sosyal medya hesabından yarışma yapacağını duyuran Remzi Öztürk, yüzlerce mesaj aldı.
Aralarından 10 kişi belirleyen Öztürk, 30 dakika içinde 10 şırdanı ilk bitirene çeyrek altın kazanacağını duyurdu. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada Muhammed Kaya isimli genç 10 şırdanı 8 dakikada yiyerek birinci oldu. Kaya, çeyrek altını kazanırken “10 tane daha olsa yerim” dedi. 

''Bir oturuşta 20 tane yerim''

8 dakikada 10 şırdan yiyerek birinci olan Muhammed Kaya, ”Biraz zor oldu ama benim için imkansız değildi. Zaten antrenmanlıyım dün gece de gelip biraz yedim. Bir 10 tane daha gömerdim. Çeyrek altın hediyemizi de aldım mutluyum. Şırdanı daha öncede severek yiyordum. Adana yemeği ancak bir Sinoplu olarak bende çok seviyorum. Bir oturuşta 20 tane yerim” dedi.

''Günde 200-250 adet satıyoruz''

Restoran sahibi Remzi Öztürk, şırdana olan ilgilen memnuniyetini belirtirerek, ”Şırdan Dolması yöresel bir yemek olduğu için bizde İstanbul’a tanıtmak istedik. Şırdan, kuzunun karın bölgesini etli pirinç ile doldurarak yapılıyor. Gelen müşterilerimiz bize şırdan yarışması gibi bir öneride bulundular. Bizim kulağımıza da hoş geldi. Yapacağımızı duyurunca çok sayıda talep aldık. Ancak 10 kişi belirledik müşterilerimizden. 30 dakikada 10 şırdanı yiyen müşterimize çeyrek altın hediye ettik. Şırdan dolmasına çok yoğun talep var. Günde 200-300 adet sattığımız oluyor” diye konuştu.
şıdanyemekyarışma

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