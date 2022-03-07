'Şırdan yeme' yarışmasında 8 dakikada 10 tane yedi, çeyrek altın kazandı; “10 tane daha olsa yerim”

8 dakikada 10 şırdan yiyerek birinci olan Muhammed Kaya, ”Biraz zor oldu ama benim için imkansız değildi. Zaten antrenmanlıyım dün gece de gelip biraz yedim. Bir 10 tane daha gömerdim. Çeyrek altın hediyemizi de aldım mutluyum. Şırdanı daha öncede severek yiyordum. Adana yemeği ancak bir Sinoplu olarak bende çok seviyorum. Bir oturuşta 20 tane yerim” dedi.