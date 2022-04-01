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Sırbistan Cumhurbaşkanı, canlı yayına buzdolabında katıldı

"Herkes benden o kadar sıkılıyor ki buzdolabından çıkacağımı düşünüyorlar"

01 Nisan 2022 11:32

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic televizyonda yayınlanan canlı yayına buzdolabının içine girerek katıldı. Canlı yayına stüdyoda bulunan buzdolabına giren Vucic, sunucu tarafından kapısı açılan buzdolabının içinden elinde kavanozla çıktı. 

Vucic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Herkes benden o kadar sıkılıyor ki buzdolabından çıkacağımı düşünüyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Sırbistan'da halk, 3 Nisan pazar günü parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidecek. 2017 seçimlerinin kazananı olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeniden aday oldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanıcanlı yayına buzdolabında katıldıAleksandar Vucic buzdolabıSırbistan seçimleri

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