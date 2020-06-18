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Sinyal kesilerek yapılan oto hırsızlığına dikkat!

18 Haziran 2020 10:45

Gaziantep Toplum Destekli Polislik ekipleri, araçların uzaktan kumandalarının sinyalinin kesilmesiyle  yapılan oto hırsızlıklarıyla ilgili klipli bilgilendirme çalışması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentte özellikle son zamanlarda araçların uzaktan kumandalarının sinyalinin kesilmesi yoluyla meydana gelen ve giderek artan otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yaptı.

Vatandaşlara, otodan hırsızlığın nasıl olduğuyla ilgili bilgi veren ve uyarılarda bulunan ekipler, dikkat edilmesi gereken konularda açıklamalarda bulundu.

TDP ekipleri tarafından hazırlanan bir klipte, sinyal kesilerek yapılan oto hırsızlığının nasıl meydana geldiğiyle ilgili canlandırma yapıldı.

Vatandaşların özellikle kısa ve uzun süreli park yaparken dikkat etmeleri gereken kurallar ve tedbirlere ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Klip, ekiplerin konuya ilişkin broşür dağıtmasıyla son buldu.

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