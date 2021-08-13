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Sinop'taki selde çatıda mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı

13 Ağustos 2021 08:42

Sinop’ta yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çatıda mahsur kalan aile Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı. 

Sinop’ta yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, selden kaçanlar çatılara çıktı. Çatıda kurtarılmayı bekleyen ailelere Sahil Güvenlik helikopteri yetişti. Kurtarma görevlisinin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ailesinin yanında çatıda mahsur kalan çocuğun kurtarılma anları yer aldı. 

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