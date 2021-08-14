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Sinop’ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı

Sinop Valiliği, köylerde bulunan bütün cenaze yıkama morg araçlarının Sinop Atatürk Devlet Hastanesine teslim edilmesinin istedi

14 Ağustos 2021 09:15

Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin ardından tomruklarla birlikte denize sürüklenen ceset uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı. Çıkarılan ceset traktör römorkunda 3 km taşınarak cenaze aracı vasıtasıyla morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde dün sabah saatlerinde tomrukları kıyıya çekmeye çalışan bir vatandaş tomrukların arasında bir ceset fark etti. Vatandaş durumu hemen 112 acil durum merkezini arayarak bildirdi. Ekipler gelene kadar vatandaş cesedin tekrar sürüklenme ihtimaline karşı onu tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. Bölgeye ulaşan jandarma, sahil güvenlik, akut ekipleri cesedi tomrukların arasından çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ceset tomrukların arasından çıkarıldı.

Sinop Valiliği tarafından tedbir amaçlı köylerde bulunan bütün cenaze yıkama morg araçlarının Sinop Atatürk Devlet Hastanesine teslim edilmesinin istendiği öğrenildi.

sinopsel felaketidenizden çıkarılan cesettomruklar arasındaki ceset

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