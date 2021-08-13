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Sinop’ta panik anları: Köprüde çökme tehlikesi

Vatandaşlar insan zinciri oluşturduğu sırada sarsıntı meydana gelince köprü boşaltıldı

13 Ağustos 2021 16:57

Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlar insan zinciri oluşturduğu sırada sarsıntı meydana gelince köprü boşaltıldı.

Sinop Ayancık’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü.

İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu.

Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.

Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.

Kaynak: DHA

sinopayancıkköprüsel

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