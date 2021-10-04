Sinop’ta köprünün yıkılma anı kamerada

Sinop'ta 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda iki ilin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, Çatalzeytin’de çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir bölümü saniyeler içinde sel sularına kapılıyor.