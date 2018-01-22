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Sınırdaki askere mehteran desteği

22 Ocak 2018 16:46

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu Türk askerlerine konser verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakolunda konuşlu askerlere Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verildi. Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekat devam ederken, Hatay Büyükşehir Belediyesi de askerlere moral desteği vermek için harekete geçti.

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