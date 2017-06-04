Sınırdaki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları yenilendi

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne komşu PYD denetimindeki Telabyad'da hava şartları nedeniyle yıpranınca indirilen ABD bayrakları ile PYD/YPG flamalarının yerine yenileri asıldı. Akçakale'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. İlçedeki hava şartları nedeniyle bayrak ve flamalar tahrip oldu. Yıpranan bazı bayrak ve flamalar tamamen, bazıları da kısmen yerinden söküldü. Türkiye'den de görülebilen ve karşısında dev Türk bayrağı dalgalanan bayrak ve flamalarının yerine yenilerinin çekildiği görüldü.