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'Sınırda' yaşam | Sığınmacı kadının anlattıkları zor şartları ortaya koydu

03 Mart 2020 19:05

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların sınırda bekleyişleri 5 gündür sürüyor. 

Yunanistan sığınmacılara kapıları kapattı. Pazarkule ve Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bekleyenleri biber gazı ile dağıtmaya çalışıyor.

Sığınmacılar ise iptidai şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Kameralara konuşan sığınmacılar, geceleri yerde yattıklarını söylüyor. Topladıkları ağaç dallarını yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatıyor. Hijyen şartları ise yok. 

Zor şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor. Onlar sığınmacıların kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalıyor.

Ne olmuştu?

İdlib'de Suriye'nin saldırısı sonrası Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı. 

Türkiye’nin sığınmacılara sınır kapılarını açması sonucunda ülkenin her yerinden binlerce sığınmacı, Yunanistan sınırına akın etti. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,“Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı şu anda yüz binler oldu, daha da olacak" demişti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den Yunanistan sınırına giden göçmen sayısının bugün (3 Mart) itibariyle 130.469 olduğunu açıklamıştı

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