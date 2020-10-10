Sınır kapısındaki TIR kuyruğu 23 kilometreye ulaştı

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIRlar, Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle, hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği nedeniyle Türkiye tarafında 23 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu.

Yaklaşık bin TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.