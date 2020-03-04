Sınırdaki sığınmacı: Jandarma bizi karşıya geçirdi; Yunan askeri soyup geri gönderdi, İstanbul'a dönemiyoruz

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ve sığınmacıların tampon bölgedeki bekleyişinin 6. gününde Avrupa'ya geçiş yapmak için Türkiye'nin Yunanistan ile sınırında Afgan bir sığınmacı, İstanbul'a geri dönmek istediklerini ancak arkadaşının esir alındığını ve bırakılmadığını ifade etti. Sığınmacı, "İstanbul'a da bırakmıyorlar, Gideceğiz' desek" dedi.

"Jandarma bizi karşıya geçirdi; Yunan askeri bizi soydu geri gönderdi"

Yolda jandarmaların kendilerini çevirdiğini söyleyen Sığınmacı, "Bizi gemiye bindirerek denizden geçirdiler. 150 metre ileriye geçtikten sonra Yunan askerleri yakaladı bizi. Her şeyimizi soydular, aldılar" ifadesini kullandı.

Yunan askerlerinin kendilerini geri gönderdiğini ve yürüyerek Türkiye'ye geri geçtiklerini belirten sığınmacı, su seviyesinin boğazlarına kadar geldiği sudan yürüyerek geçtiklerini yineledi.

"Jandarma bize tekrar gidin" dedi

Jandarmanın kendilerine "Tekrar gidin" dediğini söyleyen sığınmacı, "Biz kaçtık geldik bu tarafa" diye konuştu.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların sınırda bekleyişleri 6 gündür sürüyor.

Yunanistan kapısını kapattığı sığınmacılara Pazarkule ve Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede gerçek mermili ve biber gazlı müdahalede bulunuyor.

Sınırı geçen birçok mülteci, Yunan askerleri tarafından dövüldüklerini ve giysi ile eşyalarına el konduğunu anlatıyor.

Edirne Valiliği bugün (4 Mart) Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucunda 1 sığınmacının öldüğünü, 6 sığınmacının da yaralandığını açıkladı.

Sığınmacılar bölgede Topladıkları ağaç dallarını yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatıyor. Hijyen şartları ise yok.

Zor şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor. Onlar sığınmacıların kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalıyor.

Ne olmuştu?

İdlib'de Suriye'nin saldırısı sonrası Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı.

Türkiye’nin sığınmacılara sınır kapılarını açması sonucunda ülkenin her yerinden binlerce sığınmacı, Yunanistan sınırına akın etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,“Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı şu anda yüz binler oldu, daha da olacak" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den Yunanistan sınırına giden göçmen sayısının bugün (3 Mart) itibariyle 130.469 olduğunu açıklamıştı