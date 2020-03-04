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'Sınır'da yaşam | Sığınmacılar Yunanistan sınırına yürümeye devam ediyor

04 Mart 2020 12:10

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce sığınmacı birçok noktadan Yunanistan'a giriş yapmaya çalışıyor.

Hükümetin, Avrupa'ya geçecek olan mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından Edirne'ye gelen binlerce sığınmacının sınırdaki bekleyişi devam ediyor. Sığınmacılar, günün ilk ışıkları ile yeniden sınıra doğru yürümeye ve Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Sayıları her geçen gün artan mülteciler, Pazarkule, İpsala ve Kastanies sınır kapıları ve Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a gitmek için hareket ediyor. 

Gruplar halinde gelen mülteciler, Yunanistan sınırının birçok noktasından giriş yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  yüz binin üzerinde  sığınmacının Yunanistan tarafına geçtiğini açıklamıştı. 

 

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