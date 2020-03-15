'Sınır'da yaşam: Ağızlarını diken iki sığınmacı açlık grevine başladı

Sığınmacıların Avrupa'ya geçiş yapma umuduyla Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri sürerken gazeteci Murat Bay'ın haberine göre, iki sığınmacı ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.

Türkiye'nin İdlib şehitlerinin sonucunda sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı almasının ardından 28 Şubat'tan bu yana sığınmacılar, Yunanistan'ın sınırlarını kapatması nedeniyle Edirne Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor.

Sınırda yaşananları takip eden gazeteci Murat Bay, Twitter hesabında iki mültecinin ağzı dikili videosunu paylaşarak şunları kaydetti:

“Geçen hafta 18 yaşında Afgan bir genç önüme dikilip ‘buradan dönüşümüz yok. Ya yeni yaşamlarımıza kavuşacağız ya da öleceğiz. Dirimizi kabul etmiyorlarsa ölülerimizi Yunanistan’a yollayın’ demişti. Bugün iki mülteci ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.”