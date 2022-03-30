T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sınıfta kafaya poşet geçirme şakasına inceleme başlatıldı

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir"

30 Mart 2022 09:02

Sınıfta bir öğrencinin, elinde kitaplarla içeri giren kişinin başına poşet geçirdiği sırada çekilen video, sosyal medyada 'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' notuyla paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada tepki çekti. 

Sınıfta öğrencisi başına poşet geçirirken videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan kişinin öğretmen olmadığı, Kastamonu'da lisede 2 öğrencinin şaka amaçlı görüntüyü kaydettiği ortaya çıktı. Video ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastomonu'da çekildiği tespit edilen görüntülere ilişkin Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisede kaydı alındığı bilgisine ulaşılan ve 'Öğrenci, sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir" denildi.

kafaya poşet geçirme şakasıhocayı paket ediyorumKastamonuincelemetepki

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu sanatçılar ile birlikte "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" türküsünü söyledi

Milletin Sesi mitinginde "Millet" konuştu: Bu ülkede İçişleri değil suç işleri bakanı vardır; bu ülke iki kişinin babasının malı değildir

CHP'li milletvekillerinden 'Milletin Sesi' mitingi öncesi açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi" mitingi öncesi Gezi aileleri ile görüştü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24