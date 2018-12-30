Sınıf arkadaşlarından Hulusi Akar'a tepki: "Eğer gelirse burayı terk ederiz"

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Odatv'ye yaptığı açıklamada, Hulusi Akar'ın sınıf arkadaşlarının düzenlediği yemekte yaşananları anlattı. Ertürk, Akar'ın sınıf arkadaşlarının düzenlediği ve Akar'ı çağırmadıkları yemeği şu ifadelerle anlattı: “Bakın yine geçen yıl kendi sınıf arkadaşları, Kalender Ordu Evi'nde sınıf yemeği düzenliyorlar. Hulusi Akar, o sırada tesadüfen görev nedeniyle tesadüfen orada bulunuyor. Görüyor ki sınıf arkadaşları böyle bir yemek düzenliyor haber yolluyor ‘ben de katılayım' diye. Sınıf arkadaşları da kendisine haber gönderiyor: ‘Eğer o katılırsa biz katılmayız, burayı terk ederiz'.