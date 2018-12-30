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Sınıf arkadaşlarından Hulusi Akar'a tepki: "Eğer gelirse burayı terk ederiz"

30 Aralık 2018 11:12

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Odatv'ye yaptığı açıklamada, Hulusi Akar'ın sınıf arkadaşlarının düzenlediği yemekte yaşananları anlattı. Ertürk, Akar'ın sınıf arkadaşlarının düzenlediği ve Akar'ı çağırmadıkları yemeği şu ifadelerle anlattı: “Bakın yine geçen yıl kendi sınıf arkadaşları, Kalender Ordu Evi'nde sınıf yemeği düzenliyorlar. Hulusi Akar, o sırada tesadüfen görev nedeniyle tesadüfen orada bulunuyor. Görüyor ki sınıf arkadaşları böyle bir yemek düzenliyor haber yolluyor ‘ben de katılayım' diye. Sınıf arkadaşları da kendisine haber gönderiyor: ‘Eğer o katılırsa biz katılmayız, burayı terk ederiz'.

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