Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor

Sinematik Gerçeklik uygulaması ile klinik görüntüler detaylı olarak 3D şeklinde izlenebiliyor. Geliştirilen uygulama özellikle beyin ve damar hastalıkları, beyin tümörleri, travma hastalıkları gibi durumlarda doktorların klinik görüntüleri detaylı şekilde izleyerek müdahale yapmasına olanak sağlıyor.

3D olarak izlenen görüntüler detaylarıyla doktorlar tarafından takılan Hololens gözlüklere yansıtılıyor. Doktorlar, hastaların tahlillerini bu teknoloji sayesinde 3D olarak da inceleyebiliyor. Uygulamanın yakın zamanda yaygınlaşarak kullanılması bekleniyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, "Görüntü gerçekliğini ileri taşıyan akıllı gözlük uygulaması tıpta kullanılmaya başlanan yeni bir teknolojidir. Bu teknolojinin avantajı aldığımız iki boyutlu görüntüleri üçüncü boyuta taşımamızı sağlıyor. Bununla birlikte hekimin elinin steril olduğu durumda da kullanılabiliyor ve ameliyatlarda avantaj sağlıyor. Bu teknoloji tıpta her geçen gün ilerliyor. Bu teknolojiyle, gözlüğe aktardığınız herhangi bir görüntüyü yaptığınız bir girişim veya ameliyat sırasında eş zamanlı olarak kullanmanızı imkan sağlıyor" dedi.