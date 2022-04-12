T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor

Tahlil sonuçları 3 boyutlu olarak incelenebiliyor

12 Nisan 2022 10:10

Sinematik Gerçeklik uygulaması ile klinik görüntüler detaylı olarak 3D şeklinde izlenebiliyor. Geliştirilen uygulama özellikle beyin ve damar hastalıkları, beyin tümörleri, travma hastalıkları gibi durumlarda doktorların klinik görüntüleri detaylı şekilde izleyerek müdahale yapmasına olanak sağlıyor.

3D olarak izlenen görüntüler detaylarıyla doktorlar tarafından takılan Hololens gözlüklere yansıtılıyor. Doktorlar, hastaların tahlillerini bu teknoloji sayesinde 3D olarak da inceleyebiliyor. Uygulamanın yakın zamanda yaygınlaşarak kullanılması bekleniyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, "Görüntü gerçekliğini ileri taşıyan akıllı gözlük uygulaması tıpta kullanılmaya başlanan yeni bir teknolojidir. Bu teknolojinin avantajı aldığımız iki boyutlu görüntüleri üçüncü boyuta taşımamızı sağlıyor. Bununla birlikte hekimin elinin steril olduğu durumda da kullanılabiliyor ve ameliyatlarda avantaj sağlıyor. Bu teknoloji tıpta her geçen gün ilerliyor. Bu teknolojiyle, gözlüğe aktardığınız herhangi bir görüntüyü yaptığınız bir girişim veya ameliyat sırasında eş zamanlı olarak kullanmanızı imkan sağlıyor" dedi.

Sinematik gerçeklik uygulaması3DHastahaneHololens gözlüklerTeknolojiAmeliyathane

Diğer Videolar

CHP'li Ceylan'ın konuştuğu taksici: Uzun yola gitmek istemiyoruz; vatandaş mağdur, biz mağduruz

Ali Babacan: 6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım

Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜİK'e inanmıyorum, suç işliyor!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

İşten çıkarılan EnerjiSA işçilerinin eylemine polis müdahalesi: “Hak aramak ne zaman suç oldu?”

İstanbul'da metroda kavga: Yürüyen merdivenden yuvarlandılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24