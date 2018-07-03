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Sinematek/Sinemaevi'nin tanıtım videosu yayınlandı

03 Temmuz 2018 22:27

12 Eylül 1980 darbesiyle kapanan Sinematek Derneği'nden sonra Kadıköy'de yeniden hayata geçirilmesi planlanan Sinematek/Sinemaevi'nin tanıtım videosu yayınlandı. Filmloverss'ın haberine göre geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen, yönetmen Pelin Esmer ve Tayfun Pirselimoğlu'nun birlikte söz aldığı tanıtım gecesinde Sinematek ile ilgili detaylar paylaşılmıştı. Pelin Esmer'in, ‘İlk Sinematek kurulduğunda daha doğmamıştım kapandığında ise daha çocuktum. Ama bu sefer yetiştim kaçırdığım için çok üzüldüğüm şeylerden biriydi Sinematek. O eksik kapandı, katıldığımız festivallerde yabancı yönetmenler hava atıyor, hepsinin kentinde sinematek var. Şimdi ben de kıvana kıvana anlatacağım, en kısa zamanda gerçekleşmesini ümit ediyorum' şeklinde bahsettiği Sinematek için Tayfun Pirselimoğlu ise ‘Sinema profesyonellerinin bir çatı altında konuştukları, tartıştıkları, çalıştıkları bir yer, çok önemli. Sinemanın böyle bir şeye ihtiyacı var. Bizim için çok önemli bir eksikliği ortadan kaldıracak bir mucize' şeklinde konuşmuştu. Sinematek/Sinemaevi tanıtım gecesinin ardından nasıl bir yapıya sahip olacağının sinemaseverlerle paylaşıldığı bir tanıtım videosu yayınlandı. Sinema izleyicisine düzenli ve sistematik programlarla, sinema tarihine mâl olmuş yerli ve yabancı sinemadan örneklerin sunulacağı Sinematek/Sinemaevi 2018'in son aylarından itibaren Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında yepyeni bir binada hayata geçecek. Temeli atılan ve inşaatı tüm hızıyla devam eden Sinematek/Sinemaevi binasında bütün teknik yeniliklerle donatılmış 200 kişilik bir salon bulunacak.

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