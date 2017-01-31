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Sinema Oyuncuları Birliği ödül töreninde Trump'a protesto

31 Ocak 2017 13:31

2017 Sinema Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri pazar akşamı ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, oyuncuların yeni ABD başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına yönelik getirdiği giriş yasağını hedef alan eleştirileri damgasını vurdu. "Veep"teki performansıyla TV Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülünü almak üzere sahneye gelen Julia-Louis Dreyfus, Nazi işgali altındaki Fransa'dan kaçan bir göçmenin çocuğu olduğunu söyledi. Dreyfus, "Çok sevdiğim bu ülkenin lekelenmesinden ötürü dehşete kapılmış durumdayım. Bu göçmen yasağı bir leke ve Amerikan değerlerine aykırı" dedi.

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