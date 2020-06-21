T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sınavların ertelenmemesini eleştiren fenomenin 1 milyon takipçili hesabı kapatıldı

21 Haziran 2020 12:44

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ‘ertelesin’ çağrılarına rağmen dün (20 Haziran) yapıldı. Instagram fenomeni Özkan Sağın’ın 1 milyon takipçili hesabı sınavın ertelenmemesini eleştiren video yayınlamasının ardından kapatıldı.

Yeni tip Koronavirüs salgını sürerken yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik eleştiriler de devam ediyor.

Öğrencilerin ‘ertelensin’ çağrılarına rağmen yapılan sınav eleştirilere neden oldu.

Bunlardan biri tanesi de Instagram fenomenlerinden Özkan Sağın’dan geldi.

Özkan Sağın, sınavların salgından dolayı ertelenmemesini eleştiren bir video yayınladı. Sağın video yayınladıktan sonra 1 milyon takipçili hesabının kapatıldığını duyurdu.

ETİKETLER

özkan sağıninstagramfenomenözkan sağınkapandıhesapykslgsertelenmediertelemesınav

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ağustos 2020

Kadınlar sokaklara çıktı: İstanbul Sözleşmesi’ni uygula!

Martı’nın CEO'su Öktem: Düzenleme konusunda en iyisini devlet bilir, devlet başa kuzgun leşe

Beyrut'ta 100'ü aşkın insanın yaşamını yitirdiği patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi

Binnur Kaya yeni dizisinde bir psikiyatristi canlandıracak

MasterChef'te gerginlik; şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Beyrut'taki patlama sırasında bir babanın çocuğunu korumaya çalıştığı anlar...

Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

50 milyon Euro yatırım yapıldığı söylenen Milli Piyango ilk günden...

Erdoğan, MASAK Başkanı Osman Dereli'yi görevden aldı...

Bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Beyrut'taki patlama sırasında bir babanın çocuğunu korumaya çalıştığı anlar...

Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24