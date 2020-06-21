Sınavların ertelenmemesini eleştiren fenomenin 1 milyon takipçili hesabı kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ‘ertelesin’ çağrılarına rağmen dün (20 Haziran) yapıldı. Instagram fenomeni Özkan Sağın’ın 1 milyon takipçili hesabı sınavın ertelenmemesini eleştiren video yayınlamasının ardından kapatıldı.

Yeni tip Koronavirüs salgını sürerken yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik eleştiriler de devam ediyor.

Öğrencilerin ‘ertelensin’ çağrılarına rağmen yapılan sınav eleştirilere neden oldu.

Bunlardan biri tanesi de Instagram fenomenlerinden Özkan Sağın’dan geldi.

Özkan Sağın, sınavların salgından dolayı ertelenmemesini eleştiren bir video yayınladı. Sağın video yayınladıktan sonra 1 milyon takipçili hesabının kapatıldığını duyurdu.