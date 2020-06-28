Sınava giderken kaza geçirdi; hastaneye değil sınava gitti

İstanbul Maltepe'de bir motosikletli ablasını sınava yetiştirmek isterken kaza yaptı. Kazada yaralanan ve sınava yetişmeye çalışan genç kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.

Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite sınavına girecek olan ablasını sınava gireceği okula götüren kardeşi, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise olay yerine geldi. Kazanın şoku üzerinde olan öğrenci, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sınava girmeyi tercih etti. Bunun üzerine polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü. Sınavdan sonra hastaneye gideceğini söyleyen öğrenci, "Sınava gidecektim. Motor kazası oldu. Bacağım arabaya çarptı. O şekilde düştüm. Hemşirelik istiyorum" dedi. Altayçeşme İlkokulu'nda girdiği sınavdan çıkan öğrenci, "Sınavım iyi geçti. Bildiklerimi yaptım. Kendimi toparladım. İyi olduğumu bildiğim için girdim" diye konuştu.