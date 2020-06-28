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Sınava 1 dakika geç kaldı; salona alınmadı

28 Haziran 2020 12:39

Adana'da Yükseköğrem Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınava geç kaldığı için polisten yardım isteyen Abdurrahman Kaddan isimli öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisi Kaddan'ı evine götürüp sınav giriş belgesini aldıktan sonra okula getirdi ancak genç, sınava 1 dakika geç kaldığı için salona alınmadı.

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