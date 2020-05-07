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Sınav tarihlerinin değişmesini protesto eden öğrenci kendini ilçe milli eğitim binası önüne zincirledi

07 Mayıs 2020 15:59

Tİstanbul Kadıköy'de bir öğrenci sınav tarihlerinin öne alınmasını protesto etmek amacıyla kendini Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne zincirledi. 

Karşı Mahalle isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gençlik Meclisleri üyesi olduğu bildirilen M.A, kendisini Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne zincirleyerek protesto etti. Protesto gösterisine polisler tarafından müdahale edilen M.A gözaltına alınırken, görüntüleri çeken kişilere de müdahale edildi. 

 

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