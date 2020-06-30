Sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri, şoför güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi

Tüm Türkiye’de üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Sakarya’da iki aday sınav heyecanı ile yanlış belediye otobüse binince şoför güzergahını değiştirerek öğrencileri sınava yetiştirdi. Heyecanlı yolculuk anları belediye otobüsünün kameralarına yansırken belediye otobüs şoförü İbrahim Aydemir ise, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, bizde bu geleceğimize sahip çıkarak güzergahımı değiştirdim ve onları sınava girecekleri okula yetiştirdim” dedi.



YKS’nin ilk oturumu için evlerinden çıkan iki üniversite adayı, sınav merkezine gitmek üzere Adapazarı ilçesinde bulunan Gar Meydanı durağına geldi. Üniversite hayalleri kuran iki genç yaşadıkları heyecan nedeni ile yanlış belediye otobüsüne bindi. Yanlış otobüse bindiğini anlayan heyecanlı gençler durumu panik halinde şoföre bildirdi. Şoför ise yaşadığı durumu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hareket Amirliğine bildirdikten sonra verilen izin doğrultusunda geleceklerini belirleyen sınavda yanlış otobüse binen gençlerin heyecanına ortak olarak gençleri okula yetiştirmek üzere Maltepe Mahallesinde olan otobüsün rotasını Yazlık Mahallesine çevirdi.



Öğrencileri yetiştirebilmek için rota değiştirerek gaza bastı

Belediye otobüsünde bulunan bir diğer vatandaşı da gitmesi gereken yerde bırakan şoför, üniversite adaylarını sınava yetiştirmek için gaza bastı. Güzergahını değiştirerek iki üniversite adayını sınava yerlerine yetiştiren şoförün duyarlılığı ise beğeni topladı. Genç öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber olan şoförün ve gençlerin sınava yetişme heyecanı ise belediye otobüsündeki kameralara yansıdı. Üniversite adaylarının belediye otobüsüne koşarak binmesi, otobüs hareket ettikten sonra yanlış otobüse bindiklerini fark eden gençlerin durumu şoföre bildirmesi kameralarda görünürken şoförün durumu Ulaşım Hareket Amirliğine bildirmesi sonrasında güzergahını değiştirerek öğrencileri sınava yetiştirmesi ve öğrenciler ile konuşması yer alıyor. Örnek bir davranış sergileyen belediye otobüs şoförü İbrahim Aydemir, gençlerin geleceğin temsilcisi olduğunu ve öğrencileri güvenli olarak sınava yetiştirdiğini belirtti.



Araç içerisinde çok stres ve heyecanlıydılar

Üniversite adayı gençler için güzergahını değiştiren belediye otobüs şoförü İbrahim Aydemir, “Öğrenciler mağduriyetlerini bana bildirdiler, bende gerekli mercileri yani hareket amirliğimi aradım ve bu konuyla alakalı izni aldım. O esnada aracımda bir tane yolcu vardı ve onu da Gar Meydanı’nda indirdim. Öğrenciler araç içerisinde çok stresli ve heyecanlıydı. Güzergahımı değiştirerek öğrencileri sınavlarına girecekleri okula sağ salim bir şekilde ulaştırdım” dedi.



Öğrenciler bizim geleceğimiz

Kurdukları hayalleri 10-15 dakika gibi bir süreyle kaybetmelerini göze alamadığını dile getirerek tek hedeflerinin öğrencilere yardım edebilmek olduğunu aktaran Aydemir, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, bizde bu geleceğimize sahip çıktık ulaşım olarak. Bunu herkesin yapmasını istiyorum, yani bu öğrencilerin geleceği için kurduğu hayalleri 10-15 dakika ile kaybetmelerini istemedim. Allah razı olsun amirlerimden, gerekli izinleri de verdiler. Öğrencileri ben araç içerisinde kameradan takip ettiğimde, kendilerinin koltuklarda heyecanlı bir şekilde konuştuklarını gördüm. Bende gerekli telefon konuşmasını gerçekleştirerek izni aldım ve onlara rahat olmalarını, okula yetiştireceğimi söyledim. Tabelamı ve güzergahımı değiştirerek, öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdim. Çünkü gençler bizim için önemli bunlar bizim geleceğimiz. Herkesin bu konuda hassasiyet duymasını isterim, bizim burada tek hedefimiz yardımcı olmaktı ve elimden geldiği yardımı da gerekli şekilde yaptım. Kendileri otobüsten teşekkür ederek indiler, inşallah sınavda başarılı olmuşlardır, temennim o” dedi.