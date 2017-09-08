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Sinan Meydan: ‘Atatürk’ü kitaplardan çıkarmakla tarihi değiştiremezsiniz’

08 Eylül 2017 17:33

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın konukları tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihçi Sinan Meydan, sahaf Lütfi Seymen, yazar İskender Dereli ve tarihçi Saadet Özen oldu. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Adalet' temalı Çardak Altı Sohbetleri ile vatandaşlarla buluşan İlber Ortaylı ve Sinan Meydan 'Atatürk' üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Yeni eğitim müfredatıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Meydan, Atatürk’ün müfredattan kaldırılmasına itiraz ederek,”Atatürk’ü kitaplardan çıkarmakla tarihi değiştiremezsiniz fakat sizin bu çabanızı tarih yazar. Çünkü bizler bunları yazacağız. ‘Bu ülkeyi idare edenler 2017 yılında, bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı liderini kitaplardan çıkardılar’ diyeceğiz. 50-100 yıl sonra bu kitapları okuyanlar, sizin mezarınızın başına gelip size dua etmeyecekler” ifadelerini kullandı.

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Sinan meydanatatürk&#39;ü tarih kitaplarından çıkarmak

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