Sinan Akçıl'dan Afrin operasyonu şarkısı : Yürü aslan Mehmetçiğim, yakında döneceksin...

Sinan Akçıl, Afrin operasyonuna giden askerler için şarkı hazırladı. 'Mehmetçik' için "Yakında Döneceksin" şarkısını hazırlayan Sinan Akçıl'ın şarkısının sözleri şöyle: Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar… Türk milleti yas tutar Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin Adını soranlara Mehmedim diyeceksin Zafer senin tek adın, yakında döneceksin Mehmedim döneceksin!