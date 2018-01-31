Sinan Akçıl'dan Afrin operasyonu şarkısı : Yürü aslan Mehmetçiğim, yakında döneceksin...

Sinan Akçıl, Afrin operasyonuna giden askerler için şarkı hazırladı. 'Mehmetçik' için "Yakında Döneceksin" şarkısını hazırlayan Sinan Akçıl'ın şarkısının sözleri şöyle:
Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar
Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar
Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat
Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar…
Türk milleti yas tutar
Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin
Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin
Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle
Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin
Adını soranlara
Mehmedim diyeceksin
Zafer senin tek adın, yakında döneceksin
Mehmedim döneceksin!