Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok

Muğla Bodrum’da konser sonrası tatil yapmaya başlayan şarkıcı Sinan Akçıl, “Ivır zıvır şarkıcılar milyon dolar verseler artık onlara şarkı yok” dedi.

Geçtiğimiz gün Miya Beach’e çıkan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl konser sonrasında tatil yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl yeni projelerinden, yapacağı düetlerden bahsederken halk konserlerini özlediğini de açıkladı. Akçıl, 'ıvır zıvır' diye tabir ettiği şarkıcılara artık şarkı vermeyeceğini de söyledi.

Akçıl bundan sonra 'Ivır zıvır' diye tarif ettiği şarkıcılara şarkı vermeyeceğini ifade ederek “Yeni projelerim hiçbir zaman bitmez. Ben zaten kendim bir projeyim. Kafamda sürekli yeni bir şeyler kurguluyorum ama uzun bir süre ıvır zıvır dediğimiz şarkıcılara şarkı vermeme kararı aldım. Sadece kendime yakın hissettiğim, sevdiğim ve müziğine inandığım isimlere şarkı vereceğim bundan sonra. Kendi adıma da şarkılar devam edecek. Yurt içi ve yurtdışı düetlerim var. Faslı bir şarkıcıyla çok büyük bir düetimiz olacak Allah’ın izniyle. Bütün bunlar beni heyecanlandırıyor önce biraz tatil ve sonra halk konserleri. Halk konserleri beni daha çok heyecanlandırıyor. Emek vermiş kişiler oraya geliyor. 20 bin, 30 bin kişi oluyor karşımızda o yüzden ben halk konserlerini çok özledim. Pandemiyi alt etme zamanı, halk konserleri ile buluşma zamanı” şeklinde konuştu.