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Spor

Simitçilikten şampiyonluğa

01 Ocak 2019 18:36

Atletizm sporuna başladığı çocukluk yıllarından itibaren simit satıp garsonluk yaparak ailesinin geçimine katkı sağlayan yürüyüş milli takım sporcusu Şahin Şenoduncu (24), kazandığı Balkan şampiyonluğunun ardından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu elde edip, annesine sözünü verdiği evi satın almayı hedefliyor. Balıkesir'de oturan Şahin Şenoduncu, ailesinin atletizme başlayan arkadaşına 'göz kulak olması' uyarısıyla gittiği antrenmanlarda tartan piste ilk adımını attı. Arkadaşından etkilenerek atletizme başlayan Şahin Şenoduncu, 13 yaşında katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında ikincilik elde etti. Daha sonra altın madalya kazanmak için daha fazla çalışan Şenoduncu, 14 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Şahin Şenoduncu, 16 yaşında yürüyüş milli takımına seçildi. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ailesine destek olmak için antrenman ve okulundan arta kalan zamanlarda simit satıp, yaz aylarında da garsonluk yapan Şahin Şenoduncu, annesine daha rahat yaşam olanağı sunma hayaliyle şampiyonalara hazırlandı.

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