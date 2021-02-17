T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Şimdi AK Parti düşünsün" diyen Cüneyt Özdemir: İyi Parti’den ezber bozan bir çıkış var!

"Sadece eleştirmekle kalmıyor, çözüm önerileriyle geliyor"

17 Şubat 2021 14:21

T24 Video Haber Merkezi

Youtube kanalında yaptığı yayında İyi Parti'nin son zamanlardaki siyasi çıkışlarını öven gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından ilgili yayından bir bölümü paylaşarak "İyi Parti’den ezber bozan bir çıkış var! Şimdi Ak Parti düşünsün..." diye yazdı. 

Siyasetin sadece eleştirmek olmadığını belirten Özdemir, İyi Parti'nin çözüm önerileriyle gelerek iyi bir çıkış yaptığını ifade etti. Özdemir bu sözlerini şu örnekle açıkladı; 

"Mesele şu anda Gara meselesine kitlenmek yerine başka konular üzerinden hükümete siyaseten vuruyor ve sadece eleştirmekle kalmıyor, çözüm önerileriyle geliyor."

"Şu anda tarım sektörü bence AK Parti'nin en çok ayağına dolanan yerlerden bir tanesi" diyen Cüneyt Özdemir, "İyi Parti de bunu görmüş, bir de zaten sahadalar. Meral Akşener gitmiş, görmüş, çözüm öneriyle gelmiş bence bu anlamda önemli" ifadelerini kullandı. 

cüneyt özdemirak partiakpiyi parti

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24