"Şimdi AK Parti düşünsün" diyen Cüneyt Özdemir: İyi Parti’den ezber bozan bir çıkış var!

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Youtube kanalında yaptığı yayında İyi Parti'nin son zamanlardaki siyasi çıkışlarını öven gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından ilgili yayından bir bölümü paylaşarak "İyi Parti’den ezber bozan bir çıkış var! Şimdi Ak Parti düşünsün..." diye yazdı.

Siyasetin sadece eleştirmek olmadığını belirten Özdemir, İyi Parti'nin çözüm önerileriyle gelerek iyi bir çıkış yaptığını ifade etti. Özdemir bu sözlerini şu örnekle açıkladı;

"Mesele şu anda Gara meselesine kitlenmek yerine başka konular üzerinden hükümete siyaseten vuruyor ve sadece eleştirmekle kalmıyor, çözüm önerileriyle geliyor."

"Şu anda tarım sektörü bence AK Parti'nin en çok ayağına dolanan yerlerden bir tanesi" diyen Cüneyt Özdemir, "İyi Parti de bunu görmüş, bir de zaten sahadalar. Meral Akşener gitmiş, görmüş, çözüm öneriyle gelmiş bence bu anlamda önemli" ifadelerini kullandı.