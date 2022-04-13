Silivri Cezaevi'nde kalp krizi ile öldü denilen Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakımdaki görüntüleri ortaya çıktı

İşkence iddiaları ile gündeme gelen Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakımdaki görüntüleri ortaya çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Ferhan Yılmaz kalp durması sonucu ölmüştür" açıklaması yapmıştı. Ortaya çıkan görüntülerde Yılmaz'ın, yüzünde ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü.

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde işkence iddiaları ile gündemde. İddiaya göre 6 Nisan’da başlayan şiddet ve işkencede 60 gardiyan girdiği koğuşlarda tutuklulara işkence yaptı, tehdit etti ve kendilerini öldürmelerini istedi. Bu baskılar sonucu bazı mahkumlar toplu intihar etti.

Evrensel'den Meltem Akyol'un ulaştığı görüntüler abi Hikmet Yılmaz'ın anlatımlarını doğrular nitelikte.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ferhan Yılmaz'ın "kalp durması" sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.

Halktv.com.tr'den Hazar Dost'un ulaştığı ölüm raporunda ise Yılmaz'ın ölüm şeklinin "Bulaşıcı hastalık" olduğu yazdı.





10 Nisan Pazar günü hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın ölüm nedeni ‘kalp krizi’ olarak açıklansa da yakınları işkence izleri olduğunu söyledi. Evrensel'e konuşan Ferhan Yılmaz’ın ağabeyi Hikmet Yılmaz, “Biz yıkarken gördük, sanki boynuna çamaşır ipiyle asılmış gibi iz var, her iki gözü patlamış, gözlerinden kan geliyor, burnu sanki tamamen kırılmış pamuklarla doldurulmuş, göğüs kısmında büyük bir şişkinlik ve morluk var sanki ağaç saplanmış gibi. Üst dudağı neredeyse bir avuç kadar şişmişti. Sağ ayak kısmı dikişliydi” diyordu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamaya göre hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz, koğuşunda rahatsızlandı, önce Silivri Ceza infaz Kurumu Devlet Hastanesine oradan da Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Müdürlüğün açıklamasında Ferhan Yılmaz’ın 10 Nisan Salı günü saat 18.30'da Silivri Devlet Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam ederken Kardiyak Arest (Kalp Durması) sebebiyle vefat ettiği yazıyordu.