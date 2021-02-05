Şili’de on binlerce balık kıyıya vurdu

05 Şubat 2021 15:55
Şili’de henüz belirlenemeyen bir nedenle on binlerce balık kıyıya vurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şili’nin güneyinde bulunan Bio Bio bölgesine bağlı Horcones sahilinde on binlerce balık kıyıya vurdu. Sahilde balıkları gören bölge halkı yetkililere haber verdi. Yetkiler, bölge halkını endişelendiren olay üzerine inceleme başlattı.
Yetkililer, bölgede sudaki oksijen seviyesini düşüren bakteri çeşidi tespit edilmesi üzerine balıkların bu nedenle ölmüş olabileceğini ifade ediyor.
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