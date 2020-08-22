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Şili'de Batman kostümlü bir kişi, evde yaptığı yemeklerle evsizleri doyuruyor

Yaptığı yemeklerin masrafını kendisi karşılıyor

22 Ağustos 2020 11:30

Şili'nin başkenti Santiago'da Batman kostümü giyen bir adam, evsizlere yardım için harekete geçti. 

Yeni tip Koronavirüs salgınından (Covid-19) en fazla etkilenen ülkelerden Şili'de kendisine "Dayanışma Batman'i" diyen bir adam, sokak sokak gezerek evsizlere yemek dağıtıyor. Yaptığı yemeklerin masrafını kendisi karşılayan Batman, pişirdiği yemeklerle başkent Santiago sokaklarında yaşayan evsizleri doyurmaya çalışıyor.

3 aydır evde yaptığı yemekleri evsizlere dağıtan Dayanışma Batman'i,  amacının 'farkındalık yaratmak' olduğunu söylüyor. 

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