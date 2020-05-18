Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

İstanbul'un tatil ilçesi Şile'de oteller "sosyal mesafe" ve "hijyen" kurallarına göre oda, bahçe ve salonlarını yeniden düzenledi. Oteller yavaş yavaş müşteri almaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat engeli nedeniyle çok sayıda İstanbullu, 4 günlük süreyi Şile Ağva'daki otellerde konaklamayı tercih etti. Ağva'nın, İstanbul sınırları içinde ancak doğayla iç içe olması tercih sebebi. Göksu Nehri kıyısındaki bir otel ise, Koronavirüs nedeniyle 1 ay boyunca kapalı kaldıktan sonra, bir dizi önlem alarak rezervasyon taleplerini karşılamaya başladı.

'Sosyal mesafeli' denilebilecek bu otelde bulunan 13 oda, birbirinden bağımsız. Misafirler odalarına girip çıkarken birbirleriyle karşılaşmıyor. Otelin restoran bölümü servise kapalıyken, misafirlerin yemek yedikleri açık alanda ise masalar arasında en az 4'er metre mesafe bulunuyor. Ayrıca isteyen misafirler yemek servislerini odalarında alabiliyor. Otelin belirli noktalarına yerleştirilen maske ve dezenfektanlar ise misafirlerin kullanımına hazır.

Özellikle sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Otel işletmecisi Nuriye Canefe, şöyle konuştu:

"Genel kullanım alanları yani kapalı yerleri kapattık. Artık bahçeyi kullanabildiğimiz için de, buradaki kullanım alanlarındaki mesafeyi 4 metre hatta bazı yerlerde daha fazla olacak şekilde ayarladık. Ayrıca bu dönemde biz odaların içlerine ve balkonlarına da masalar koyduk. Odalarından çıkmak istemeyen misafirlere ise odalarında servis yapılıyor. Zaten bundan sonrası da misafirlerin dikkati"

Odalar 24 saat havalandırılıp özel makinalar ile dezenfekte ediliyor

Odaların temizliğinde özellikle bakteri ve virüslere karşı profesyonel ürünler kullanmaya başladıklarını söyleyen Nuriye Canefe, "Alkol bazlı ürünler kullanmaya başladık. Normal temizliğin arkasından bu alkol bazlı ürünler kullanılıyor. Bir de ayrıca nano gümüş iyon dezenfeksiyonu yapıyoruz. Onun makinesini aldık. İlacını aldık ve her temizlikten sonra bu dezenfeksiyon yapılıyor. Bugün çıkan oda, bugün bir daha satılmıyor. Bir gün havalandırılıyor, sonra temizliği ve dezenfeksiyonu yapılıyor. En sonunda da ozon ile son dezenfeksiyonu yapıp, odayı kapatıyoruz. Virüs öncesi çamaşırlarımızı ise çamaşırhaneye gönderiyorduk. Onların da tabii bu dönemde kendilerini ne kadar hazırladıklarını bilmiyoruz. Bu çamaşırların 90 derecede yıkanması gerektiğini okudum. Bunu görür görmez, çamaşır işini içeri aldım. Şimdi çamaşırlar da burada yıkanıyor, dışarı gitmiyor" ifadesini kullandı.