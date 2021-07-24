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Şile'de haber takibi yapan A Haber ekibine saldırı

24 Temmuz 2021 09:56

Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk, cankurtaranlar tarafından saldırıya uğradı. 

Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren ve yoğun dalga ile akıntı nedeniyle bir anda gözden kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını takip eden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün plajda görevli cankurtaranlar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

A Haber muhabiri Şenlik, olayı şöyle anlattı: 

"Biz geldiğimiz zaman o noktada bulunan cankurtaranlar bir araya gelmeye başladı. Ardından cankurtaranların galiba sorumlusu, şefi diyebileceğim bir kişi bir anda bağırmaya başladı. 'Kimse burada A Haber'e röportaj vermeyecek, kimse A Haber'le konuşmayacak. Konuşanın ümüğünü sıkarım' diye. Her gün sahada bu tarz tacizlere maruz kaldığımız için sesimizi çıkartmadık, görmezlikten geldik. Ardından tekrar sürdürdü sözlü tacizini ve dedi ki 'Siz namussuzsunuz, adisiniz. Burada böyle görüntüler alamayacaksınız. 'Biz de haliyle dayanamadık, 'kimsin, nesin, necisin, sana mı soracağız nerede görüntü alıp almayacağımızı' dedik. 'Evet bana soracaksınız' dedi. 'Kimseye namussuz diyemezsiniz' dedikten sonra biz tepkimizi belli ettikten sonra önce kameramanıma fiziki şiddet uyguladılar, ardından da bana saldırdılar. Sonra beni bırakıp tekrar kameramana koştular. Onu yere yatırıp dakikalarca tekmelediler." 

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından, muhabir Şenlik ile kameraman Arıtürk, Şile Polis Merkezi'ne giderek 5 cankurtarandan şikayetçi oldu.

(AA)

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