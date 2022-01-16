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Şile'de dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

16 Ocak 2022 12:08

Şile liman yolunda ilerleyen yaşlı ve engellileri taşıyan İETT otobüsüne dev dalgalar çarptı, aracın camları kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şile'de bulunan engelliler kampına, İETT otobüs tahsis etti. Kapta kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar zaman zaman çeşitli etkinliklere götürülmek için o otobüsle seyahat ediyordu. Şile Engelliler Kampı yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü Şile liman turu düzenledi. İçerisinde yaşlı ve engellilerin bulunduğu otobüs, limanın sonuna doğru hareket etti. Havanın etkisiyle dalgalar dalgakıranı aşarak İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırıldı. 

"Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı"

Balıkçı Adem Aygün, "Ben bu otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır görüyorum. O otobüsle engelli vatandaşları getiriyorlar. Refakatçiler de geliyor yanlarında. Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı, o kadar kuvvetli bir fırtına vardı" dedi.

Balıkçı Ramazan Aygün ise, "Normalde burada bir otobüs hattı yok. Büyükşehir'e ait kafe var oraya getiriyorlar. Otobüs dün buradan geçti. Burasının fırtınası kuvvetli, buradaki dalgakıran da yetersiz" diye konuştu. Balıkçı Oğuz Gökçür de "Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'İçindeki kişi öldü' dedim" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

 

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