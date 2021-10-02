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Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada

Şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi

02 Ekim 2021 14:25

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde siyah yüz maskesi takan kişi, girdiği kuyumcuda silah tehdidiyle soygun yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir miktar altını poşete koyan şüpheli, kendisini bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı.

Olay, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya siyah yüz maskesi takarak giren kişi, elindeki silahla dükkan sahibini tehdit edip altınları istedi. Bu sırada şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi.

 

ŞanlıurfaViranşehirkuyumcu soygunu

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