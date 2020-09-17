Silahlı market soyguncuları kameraya yakalandı

İstanbul Sultangazi'de bir marketi silahla gasp eden 3 zanlı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri zanlıları kıskıvrak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre olay 7 Eylül akşamı Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşandı. Markete gelen 3 zanlı, silah göstererek iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Marketten 600 TL para ve 4 Bin TL değerinde sigara alan zanlılar, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların eşkallerini belirledi. 3 zanlı olaydan bir hafta sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 18 yaşındaki Mehmet G. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 17 yaşındaki M.İ. ve Ö. S. G. isimli zanlılar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.