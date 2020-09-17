T24 LogoT24 Logo
Haberler

Silahlı market soyguncuları kameraya yakalandı

17 Eylül 2020 12:04

İstanbul Sultangazi'de bir marketi silahla gasp eden 3 zanlı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri zanlıları kıskıvrak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre olay 7 Eylül akşamı Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşandı. Markete gelen 3 zanlı, silah göstererek iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Marketten 600 TL para ve 4 Bin TL değerinde sigara alan zanlılar, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların eşkallerini belirledi. 3 zanlı olaydan bir hafta sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 18 yaşındaki Mehmet G. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 17 yaşındaki M.İ. ve Ö. S. G. isimli zanlılar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

marketsoyguncugasphırsızsultangazi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2020

Pakistan marketlerinde Fransız ürünlerine boykot

Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, depremden sonraki dayanışma atmosferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, bulunmasına yardımcı olan telefon uygulamasını anlattı

3 yaşındaki Elif’in kurtarılma anını çeken itfaiye fotoğrafçısı Süreyya Mümtaz Kurt anlattı: Baktıkça içim titriyor

Şarkıcı Ebru Polat'tan Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

14 yaşındaki İdil'i enkazdan çıkartan itfaiye eri konuştu: Kardeşi ile...

Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında böyle uyardı: Lütfen artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Köpek memesi" hastalığına yakalandı: Eşim bile benden tiksinmek üzere!...

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi,...

İzmir'de 65 saat sonra mucize: 3 yaşındaki Elif Perinçek Doğanlar...

Milletvekili Ahmet Şık, köylülerin helikopterden atılma iddiasını araştırıp, raporlaştırdı: “Helikopterden...

Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı: Namuslu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

14 yaşındaki İdil'i enkazdan çıkartan itfaiye eri konuştu: Kardeşi ile...

Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında böyle uyardı: Lütfen artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24