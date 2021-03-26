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Silahlı çatışmanın ortasında kaldı; böyle kurtuldu!

Çatışmanın bir an durduğunu fark eden kadın, kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attı

26 Mart 2021 16:31

Brezilya’da bir mağazayı soymaya gelen silahlı şüpheli ile müşteri arasında çatışma yaşandı. Kurşunların ortasında kalan kadın müşterinin ise geçirdiği şokun etkisiyle olup bitenleri oturduğu sandalyeden izledi. Daha sonra ise silahlı çatışmanın durduğunu fark eden kadın, kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attı.

Brezilya’nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis kentinde ayaşanan olayda mağazaya giren 42 yaşındaki şüpheli, belindeki silahla çekerek işyerini soymaya kalkıştı. Mağazadaki bir başka müşteri ise silahıyla şüpheliye ateş açtı. İşyerinde yaşanan çatışma anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ve müşteri arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan bir kadın müşterinin oturduğu sandalyeden kalkamadığı görülürken, kadın müşterinin olay anında şok geçirmiş olabileceği ifade edildi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurşunların, kadının oturduğu sandalyenin önce sağ tarafındaki duvara, ardından da solunda yer alan su sebiline isabet etti. Kurşunu biten şüpheli mağazadan kaçarken, silahlı çatışmanın durduğunu fark eden kadın, kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attı. Brezilya medyası, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olmadığını; şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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