Silah seslerinin yükseldiği Cumhuriyet gazetesinden olay yeri görüntüleri

Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binası önünden geçen taksideki bir kişi, iki el ateş etti. Kurşunlar gazetenin karşısındaki mezarlığın duvarına isabet etti. Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Yapılan incelemede, duvara isabet eden mermi çekirdekleri bulundu. Gazetenin internet sitesinde yer alan bilgide, "Bu sabah Cumhuriyet'in Şişli binası önünde 06:48 sıralarında şüpheli bir şahıs gazetenin karşısındaki duvara 2 el ateş etti. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu" denildi. Polis, taksi ile kaçan şüpheliyi arıyor.