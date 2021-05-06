Şikâyet eden kişi ortaya çıkınca İmamoğlu için "Kendi kendilerini şikâyet etmiş olabilirler" diyen Hulki Cevizoğlu'ndan açıklama

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Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, 'Türbe' incelemesi başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin CİMER'e şikâyet ettiğini açıklayınca İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye ilişkin "Kendi kendilerini şikâyet etmiş olabilirler" diyen Hulki Cevizoğlu da yeni bir açıklama yaptı. Cevizoğlu, "Yanılırsam özür dilemesini de bilirim ama Hulki Cevizoğlu yanılmadı" dedi.

Cevizoğlu olayla ilgili attığı tweet'inde şunları yazdı;

"Yanılırsam özür dilemesini de bilirim ama Hulki Cevizoğlu yanılmadı. Konuşmamda, bu işin ne kadar saçma olduğunu belirtip 3 olasılık sıraladım ve her üçünün de Eİ'na yaradığını söyledim. Ve şikayetçinin ortaya çıkmasını da sağladım (Ama sonraki gelişmeleri de takip edelim)."