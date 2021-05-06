Şikâyet eden kişi ortaya çıkınca İmamoğlu için "Kendi kendilerini şikâyet etmiş olabilirler" diyen Hulki Cevizoğlu'ndan açıklama

06 Mayıs 2021 21:03
T24 Video Haber Merkezi
Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, 'Türbe' incelemesi başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin CİMER'e şikâyet ettiğini açıklayınca İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye ilişkin "Kendi kendilerini şikâyet etmiş olabilirler" diyen Hulki Cevizoğlu da yeni bir açıklama yaptı. Cevizoğlu, "Yanılırsam özür dilemesini de bilirim ama Hulki Cevizoğlu yanılmadı" dedi.
Cevizoğlu olayla ilgili attığı tweet'inde şunları yazdı;
"Yanılırsam özür dilemesini de bilirim ama Hulki Cevizoğlu yanılmadı. Konuşmamda, bu işin ne kadar saçma olduğunu belirtip 3 olasılık sıraladım ve her üçünün de Eİ'na yaradığını söyledim. Ve şikayetçinin ortaya çıkmasını da sağladım (Ama sonraki gelişmeleri de takip edelim)."
Türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kimin şikâyet ettiğiyle ilgili ilk açıklama geldi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu kendisinin CİMER'e şikâyet ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na türbede ellerini arkaya bağlamasıyla ilgili başlattığı incelemeyle ilgili konuşan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Böylesi bir davayla kişinin mağdur etmesi o kişiye puan kazandırır. Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler" demişti. Cevizoğlu'nun açıklamalarına sosyal medyada tepki yağmıştı.
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