Siirtli vatandaş: Milletin açlıktan karnı ağrıyor; kira oldu 2 bin 500 TL, sanki Taksim Meydanı'ndayız

Siirtli bir vatandaş, "Milletin açlıktan karnı ağrıyor. Enflasyon milletin cebidir, işsizliktir. Eti mi diyorsun, elektriği mi diyorsun, doğal gazı mı soruyorsun, kirayı mı soruyorsun? Bir yumurta alabiliyor musun eve, bir kilo zeytin alabiliyor musun, peynir alabiliyor musun, bir ekmek alabiliyor musun? Yok. Kira oldu 2 bin 500 TL. Sanki İstanbul Taksim Meydanı'ndayız” dedi.

Siirtli vatandaş ve esnaf; zamlara, doğal gaz ve elektrik faturalarına tepki gösterdi.

Esnaf Muhammet Beyter, "TÜİK’teki rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçekten de yansıtmıyor. Bütün insanlar da bunu görüyor ama konuşamıyor. A’dan Z’ye bütün ürünler 2-3 katı olmuş. Şu an çok sıkıntıdır. Aldığımız ürünü yerine koyamıyoruz. Durum çok kötü. Satışlarda tabii azalma var ama yine geçiniyoruz. Ekmek paramız çıkıyor çok şükür" diye konuştu.

Müşterilerin fiyatlardan şikayet ettiğini belirten Beyter, "Fiyatlardan çok şikayet var. Bugün sattığımız fiyatı bir hafta sonra aynı fiyata satamıyoruz. Mesela satıyoruz 25 liraya, gidiyoruz alıyoruz 30 liraya. 10 kilo alacağına 3 kilo alıyor. Büyük bir aile için, geniş bir aile için teneke işi götürüyorlar. Fiyatlar yükseldiği için artık 3 kilo, 4 kilo götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Hasan Bulut ise şunları söyledi:

"Hepsi hayat pahalılığı. Milletin açlıktan karnı ağrıyor. Enflasyon milletin cebidir, işsizliktir. Bak bakalım sokaklar dolu insanlardır, kimin cebinde 10 lira para var? Otursun bir bardak çay içsin, içebiliyor mu? Ne olacak bu insanların hali? Eti mi diyorsun, elektriği mi diyorsun, doğal gazı mı soruyorsun, kirayı mı soruyorsun, yürümeyi mi soruyorsun? Hangisini soruyorsun? Bir yumurta alabiliyor musun eve, bir kilo zeytin alabiliyor musun, peynir alabiliyor musun? Yok. Bir ekmek alabiliyor musun? Yok. Bir doğal gaz faturası ödeyebiliyor musun? Yok. Ne olacak bu insanların sonu? Enflasyon açıklandı açıklanmadı. Millet kendi cebine bakıyor. Kendi karnına bakıyor. Kim hırsızlık yapar? Aç kalan insan hırsızlık yapar.

"Sanki İstanbul Taksim Meydanı'ndayız"

Adamın ailesi var. 5-6 tane nüfusu var, kirada oturuyor. Kira oldu 2 bin 500 TL. Sanki İstanbul Taksim Meydanı'ndayız. Elektrik faturası 600-700 milyon (606-700 lira). Doğal gaz faturası 1 milyar (bin lira). Bu adam evine ekmek almayacak mı, su almayacak mı? Yemek yapmayacak mı, tenceresi pişmesin mi? Tencerelerin hepsi bomboş. Allah sonumuzu hayretsin. Artık hükümetten, devletten bir şey istemiyoruz. Diyoruz, ya Rabbim, sen yap" dedi.

"Mutfaktaki enflasyon yüzde 80’dir"

Emekli Mehmet Selim Yürekli ise "Bence TÜİK enflasyonu yansıtmıyor, kim söylüyorsa bence doğru söylemiyor. Allah hepimize sabır versin. Durum nedir? Artık kimse borç da vermiyor. Çünkü güvenmiyor ki geri ödeyeceksin. Doğru değil mi? Emekli maaşı artık neye yetiyor? Elektrik faturası 400 gelmiş. Doğal gaz da 700 gelmiş. Al sana zaten maaşın üçte ikisi gitti. Mutfaktaki enflasyon yüzde 80’dir" yorumunda bulundu.

"Emekli, çalışan, memur bunlar eziliyor"

"Ankara’da belirlenen resmi rakamlar ile çarşı pazardaki birbirini tutmuyor" diyen Süleyman Tarlak, "Mutfaklardaki ile marketlerdeki serbest fiyatlar başını alıp gitmiş. Zaten çok enflasyonun üstündedir. Bir nebze bunu çözmeleri lazım. Kontrol altına almaları lazım. Artı emekli, çalışan, memur bunlar eziliyor. Yapılan bu artış iki sene önceki değere ancak tekabül ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA