Sığırcık kuşunun yuvasına giren yılanla mücadelesi kameraya yansıdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi’nde sığırcık kuşunun yavrularını korumak için yuvasına giren 1 metrelik yılanla mücadelesi, kameraya yansıdı.

Yavruları ile içeride bulunan sığırcık kuşu yuvasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda damlalı su yılanı girdi. Yılanı fark eden sığırcık kuşu, yavrularını ve yumurtalarını korumak için yılanla mücadele etmeye başladı. Sığırcık kuşunun altında bulunan yumurta ve yavrulara saldıran yılan ise 1 yavru ve 2 yumurtayı yutarak yuvadan çıktı.

45 dakika süren saldırı anı kameraya yansıdı.